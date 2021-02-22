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Sabah odasına giren ailesi, acı manzara ile karşılaştı

Denizli'nin Buldan ilçesinde Mehmet Tunalıoğlu (21) yatağında ölü bulundu. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilen Tunalıoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek

Sabah odasına giren ailesi, acı manzara ile karşılaştı
22 Şubat 2021 Pazartesi 13:06

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan 21 yaşındaki Mehmet Tunalıoğlu, bu sabah odasına giren aile üyeleri tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Tunalıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, evde ve Tunalıoğlu'nun odasında inceleme yaptı.

Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Tunalıoğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #ölüm #ölü bulundu
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