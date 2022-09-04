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Sahte içki yine can aldı!

Sahte içki yine can aldı!
04 Eylül 2022 Pazar 08:16

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içki içen Zafer Bönce (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece kırsal Kızılcaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sahte içki içen Zafer Bönce, bir süre sonra görme ve bilinç kaybı yaşaması nedeniyle ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bönce, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

Zafer Bönce'nin cenazesi, bugün ikindi namazında Kızılcaköy Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #sahte içki #ölüm
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