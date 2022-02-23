Sakin Şehir Ula'da silahlı kavga. O anlar böyle görüntülendi

Muğla'nın Ula ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürülürken, 2 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise yol kontrolü sırasında jandarma tarafından yakalandı



Olay, 'Sakin Şehir' olarak bilinen Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Hamal (39), yönetimindeki 20 BH 434 plakalı otomobille seyir halindeyken yol kenarında aralarında önceden husumet bulunan Özcan Emreoğlu (44) ile kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) gördü. Aracından inen Hamal ve Emreoğlu kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bayram Hamal, belindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı. Olayda Özcan Emreoğlu göğüs bölgesinden, Ali Emreoğlu sağ kolundan; kavgayı ayırmaya çalışan ve bir restoranda garson olarak çalışan Zihni Çelik (53) ise bacağından yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Emreoğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Ali Emreoğlu ve Zihni Çelik'in ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde çıkan tartışmada husumetli olduğu Özcan Emreoğlu'nu (44) silahla öldüren, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ve kavgayı ayırmak isteyen garson Zihni Çelik'i (53) yaralayan; ardından da otomobille kaçan Bayram Hamal (39), Kavaklıdere ilçesinde yol kontrolü sırasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Hamal, gözaltına alınarak karakola götürüldü.