Saldırıya uğrayan çiğ köfteci: Adalet yerini buldu

Afyonkarahisar'da Yılmaz Koç (20), verdiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle kendisini darbeden Gurur Şenel'in tutuklanmasıyla adaletin yerini bulduğunu söyledi. Yılmaz Koç, "İzin kullandıktan sonra tekrar işimin başına döneceğim" dedi

Olay, 23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Gurur Şenel, acısız istediği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle saldırdığı iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'a elindeki çiğ köfte dürümünü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden Gurur Şenel, Koç'a yumruklar savurdu. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili polis, Yılmaz Koç'u yumruklayan Gurur Şenel'i yakalayıp, gözaltına aldı. Önce serbest bırakılan Gurur Şenel, daha sonra yeniden gözaltına alındı.

KARDEŞİ İŞ YERİNE SALDIRDI

Olaydan bir gün sonra ise çiğ köfteci bu kez Gurur Şenel'in kardeşi Hüseyin Şenel tarafından hedef alındı. Önce elindeki içki şişesini fırlattığı iş yerinin camını tekmeleyen Hüseyin Şenel, ardından da dükkanın önündeki sehpayı fırlatarak, camı kırdı. Dükkan önünde duran motosiklete de tekme atarak zarar veren Hüseyin Şenel, olay yerinden kaçtı. Hüseyin Şenel daha sonra polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gurur Şenel ve kardeşi Hüseyin Şenel işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

'İŞİMİN BAŞINA DÖNECEĞİM'

Olayda darbedilen, küfür ve hakaretlere maruz kalan Yılmaz Koç, iki kardeşin tutuklanmasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Vali Gökmen Çiçek, emniyet müdürlüğü ve savcılığa teşekkür eden Yılmaz Koç, "Adalet yerini buldu. Bu süreçte Valimiz Gökmen Çiçek, Emniyet Müdürümüz, Savcılık hepsi yanımızdaydı. Hepsine çok çok teşekkürler ederim. Bundan sonra bir izin kullandıktan sonra tekrar işimin başına döneceğim. Sonra üniversiteler açıldığında okuluma gideceğim" dedi.

Yılmaz Koç, tutuklanan Gurur Şenel'i daha önce tanımadığını, dükkana geldiğinde bu olayın yaşandığını aktardı.