Salihli'den İzmir'e günübirlik hırsızlık

Manisa'nın Salihli ilçesinden İzmir'e hırsızlık yapmaya geldiği belirlenen zanlılar ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli araçta bulunan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'den İzmir'e günübirlik hırsızlık
22 Ekim 2019 Salı 11:02

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri günübirlik olarak Manisa Salihli'den İzmir'e gelip hırsızlık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, zanlıların İzmir'de olduğunu belirledi. İzmir-Turgutlu-Kemalpaşa yol güzergahında uygulama yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıların içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta bulunan kişilerin daha önceden hırsızlık kaydı bulunan Aykut A. (24), Hakan A. (38), Niyazi Ö. (55), Filiz P. (41), Ayşe A. (23) olduğu belirlendi. Araç içerisinde arama yapan ekipler, emniyet kemerinin iç kısmının bulunduğu yere  çorap içerisine saklanmış 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ve kapı kilitlerini düşürmek için kullanılan plastik aparat ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #manisa #hırsızlık
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