Şebnem'i boğazını keserek öldürdü ama hatırlamıyormuş!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı (25), adliyeye sevk edildi. Otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Gıda Mühendisi Şebnem Şirin ile ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı. Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AYRILMAK İSTEMİŞ

Yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Dairede polisin yaptığı incelemede ise iki ayrı kanlı meyve bıçağı bulundu. Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı belirtildi.

Bu arada Şebnem Şirin'in, Denizli'de bir şarap şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu ifade edildi.

6 SUÇTAN KAYDI VAR

Cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydı bulunan Zıbıncı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemi altında Denizli Adliyesi'ne sevk edildi. Zıbıncı adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz?' sorularını yanıtsız bıraktı. Savcılık ifadesinin ardından Zıbıncı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

'O, BENİM MELEĞİM'

Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Şebnem Şirin'in cenazesi, annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada dua edilip helallik alındı. Büyük acı yaşayan Pervin Tokat, kızının cenazesine sarılarak, “Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece, 'tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zıbıncı'nın savcılıktaki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

'GELİN OLDUĞUNU GÖREMEDİM KIZIM'

Öte yandan Şebnem Şirin'in cenazesi evinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ulu Cami'ye götürüldü. Buradaki törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki ve ailenin yakınları katıldı.

Cenaze töreni öncesi Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, “Ona kıyılır mı? Yavrum gitti, canım kızım gitti" diye gözyaşı döktü. Babası Halil Şirin ise tabuta sarılarak, “Yaktın ciğerimi kızım. Kızım ölmedi, öldürüldü. Katledildi. Bu yaşta böyle bir insan nasıl ölür? Kime ne zararı vardı benim kızımın? Vicdansız, nasıl kıydın? Mürüvvetini göremedim kızım. Allah'ım nasıl yaşarım?Gelin olduğunu göremedim kızım. Hayallerim vardı seninle, hayallerimi aldılar" diyerek feryat etti. Ağabeyi Şevket Şirin de kardeşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Halil Şirin, kızının tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Şebnem Şirin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Güney ilçesine götürüldü.

KADINLAR OTURMA EYLEMİ YAPTI

Cenaze töreninin ardından caminin yanında bekleyen yaklaşık 50 kadın, kadın cinayetlerinin son bulması için sessiz oturma eylemi yaptı. Eylemin sona ermesinin ardından basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Bugün hepimiz için üzüntülü bir gün. Az önce 5 dakika sustuk. Çünkü hep bağırdık. Bir kadın, bir kız kardeşimiz daha aramızdan eksilmesin istiyoruz. Bütün kadınlarımıza baş sağlığı diliyorum. Şebnem ölümün yakışmayacağı kadar iyi bir insandı. Dünya tatlısı, hayata bağlı, insanları, hayvanları seven birisiydi. Her sabah sokak kedilerini köpeklerini beslerdi. Sevgi doluydu. Pırıl pırıl bir genç kızdı. Çok üzgünüz" dedi.