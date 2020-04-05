Şehit annesinin ihtiyaçlarını karşılayan jandarma yakacak odunları da kesti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan şehit annesi Gülser Açıkgöz'ün yardımına koşan jandarma ekipleri, yaşlı kadının ihtiyaçlarını karşıladı.

Şehit annesinin ihtiyaçlarını karşılayan jandarma yakacak odunları da kesti
05 Nisan 2020 Pazar 23:04

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1999 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon dönüşünde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Açıkgöz'ün, Akören Mahallesi'nde oturan ve yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle evinden dışarı çıkamayan annesi Gülseren Açıkgöz'ü ziyaret etti. Şehit annesi Açıkgöz'ün ihtiyaçlarını temin eden ekipler, bahçesinde bulunan ve yakacak olarak kullanılan odunları da kesti. Kestikleri odunları eve taşıyan jandarma ekiplerine teşekkür eden şehit annesi Gülseren Açıkgöz, "Allah onlardan razı olsun. Hepsi benim evladım. Halimi hatırımı sormaya geldiler, odunlarımı kestiler. Dualarımız onlar için." dedi.

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