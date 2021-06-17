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Şehit olan genç polise veda...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için cenaze töreni düzenlendi

Şehit olan genç polise veda...
17 Haziran 2021 Perşembe 15:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün cenazesi, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla Alanyazı Meydanı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin babası Şahin, annesi Nursel ve ağabeyi Sercan Yangöz ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Bağımsız Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, belediye başkanları ve ailenin yakınları katıldı.

ANNESİNİN FERYADI YÜRÜK BURKTU

Binlerce kişinin katıldığı cenazede oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan Nursel Yangöz, "Ah yavrum, yandım. Oğluma yandım. Bir tanecik oğlum. Ben bu acıya nasıl dayanırım oğlum? Beni yaktın da gittin oğlum. Ben sana doyamadım oğlum. Çok yakışıklıydı, prensler gibiydi benim oğlum. Yarın yanına gidecektik Bodrum'a" diyerek feryat etti. Anne Nursel ve baba Şahin Yangöz'ün oğullarının tabutu başında gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Şehit Ercan Yangöz'ün cenazesi, Denizli Müftüsü Mehmet Aşık tarafından kılınan cenaze namazı sonrası tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Şehit Yangöz, ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #silah kaçakçısı #şehit #denizli şehit #ercan yangöz
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