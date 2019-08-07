Şehit Yarbay Songül Yakut adı, Turgutlu'da yaşatılacak

Manisa Turgutlu'daki parka, Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut'un ismi verildi.

Şehit Yarbay Songül Yakut adı, Turgutlu'da yaşatılacak
07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18

Turgutlu Belediyesi meclis toplantısında, ilçede yaşayan Volkan Duran isimli vatandaşın talebi üzerine, Selvilitepe Mahallesi'ndeki bulunan park alanına Şehit Yarbay Songül Yakut'un isminin verilmesine ilişkin önerge görüşüldü. Belediye meclisi üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar sonucu Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan parka, Şehit Yarbay Songül Yakut'un ismi verildi.

Anısı yaşatılacak

Turgutlu Belediye Çetin Akın, meclis toplantısı sonrası, Şehit Yarbay Songül Yakut'un anısını yaşatmak için karar aldıklarını belirtti. Şehit Songül Yakut'un, vatanı ve milletini için çarpışırken şehit olduğunu ifade eden Akın, "Jandarma Komutanımız Şehit Yarbay Songül Yakut, vatanı ve milleti için çarpışırken, 2017 yılından helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Bizler de onun anısını yaşatmak için, Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan parka ismini vererek anısını yaşatmak istiyoruz" dedi.

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