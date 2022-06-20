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Serinlemek için sulama havuzuna giren iki arkadaş boğuldu!

Aydın Nazilli'de sıcaktan bunalan ve sulama havuzuna giren 17 yaşındaki Yusuf Güzel ile arkadaşı 17 yaşındaki Resul Baybura boğuldu

Serinlemek için sulama havuzuna giren iki arkadaş boğuldu!
20 Haziran 2022 Pazartesi 09:04

Olay, dün saat 15.00 sıralarında kırsal Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 arkadaştan Yusuf Can Güzel ve Resül Baybura sıcaktan bunalınca sulama havuzuna girdi. Güzel ve Baybura'nın bir süre sonra gözden kaybolması ve uzun süre sudan çıkmaması üzerine kıyıdaki arkadaşları paniğe kapılıp, durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Havuzdaki su tahliye ederek seviyesi düşürüldü. Ardından Güzel ve Baybura için arama çalışması başlatıldı. 1 saatlik çalışmanın sonucunda iki arkadaşın cansız bedenlerine ulaşıldı. Güzel ve Baybura'nın cansız bedenleri sudan çıkartılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından iki gencin cansız bedenleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #nazilli #sulama havuzu #ölüm
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