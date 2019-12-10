Sevgi'ye el uzattılar

Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'ni ziyaret eden minikler "Sevgi Eli Kumbarası"nda topladıkları kıyafetleri ve kullanmadıkları oyuncaklarını ihtiyaç sahibi yaşıtlarına bağışladı.

Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevini yürütmek için uzun yıllar önce kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, Yenişehir Anaokulu öğrencilerini ağırladı. Anaokulunun 3 ve 5 yaş grubu öğrencileri, Büyükşehir Belediyesinin Murat Dede Mahallesi'ndeki Sevgi Eli Mağazasını ziyaret etti.

Değerler eğitimi

Yenişehir Anaokulu Müdürü İlkay Şahin Çağırıcı ile beraber mağazayı gezen öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız eşlik etti. Sevgi Eli'nin faaliyetlerinin anlatıldığı kısa filmi izleyen öğrencilere burada yapılan çalışmalar anlatıldı. Etkinlik ile miniklere dayanışma, yardımlaşma, işbirliği, paylaşma gibi değerler eğitimi verildi. Öte yandan Yenişehir Anaokulu öğrencileri okullarında bulunan Sevgi Eli Kumbarasında topladıkları kıyafetlerini ve kullanmadıkları oyuncaklarını ihtiyaç sahibi yaşıtlarına bağışlanmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eline teslim etti. Daha sonra minik öğrenciler öğretmenleri ile birlikte Sevgi Eli Mağazasını gezdi. Miniklere meyve suyu ve kek ikram edildi.