Sevgilisinin gözü önünde boğularak can verdi!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, erkek arkadaşı ile serinlemek için Avşar Barajı göletine giren Serpil Dayan (33), boğularak hayatını kaybetti

Alaşehir'in Çakırca Ali Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki çiftçi Halil Çetin, kadın arkadaşı Serpil Dayan ile 15 kilometre mesafedeki Avşar Barajı'na piknik yapmaya gitti. Sıcaktan bunalan ikili, dün saat 17.00 sıralarında serinlemek için baraj gölüne girdi. Kıyıdan biraz uzaklaşmalarının ardından Serpil Dayan, suya batıp, çıkmaya başladı. Dayan, iddidaya göre, erkek arkadaşı Çetin'e "İyi yüzme bilmiyorum. Beni kurtar" diyerek, yardım istedi. Çetin, kız arkadaşını kurtarmaya çalışsa da çabası yetersiz kaldı. Genç kadın, suda kayboldu. Çetin, kıyıya çıkıp cep telefonundan 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin kıyıdan yaptıkları aramada Dayan'a ulaşılamadı. Gölette arama yapılması için Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Sualtı Ekibi ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube'den dalgıç ekibi istendi.

Olayı haber alarak gölete gelen Halil Çetin'in annesi Elif Çetin (55), "Biz Çakırca Ali Mahallesi'nde bir yakınımızın mevlidindeydik. Halil, telefon edip, 'Biz baraja gelmiştik, Serpil, gölette yüzerken suda kayboldu' dedi. Biz de hemen yardıma geldik" dedi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkek arkadaşı ile Avşar Barajı göletine girdikten sonra suda kaybolan Serpil Dayan'ın (33) bulunması için, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şubesi'nde görevli 'kurbağa adamlar' bölgeye gelerek arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından Serpil Dayan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Serpil Dayan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, erkek arkadaşı Halil Ç. gözaltına alındı.

Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.