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Sevgilisinin kullandığı cipin altında can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı (41), birlikte yaşadığı sevgilisi Dilek K.'nin (34) kullandığı cipin üzerinden geçmesiyle yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dilek K., kavga ettiklerini, alkolün etkisiyle Avcı'ya çarptığının farkında olmadığını söyledi

Sevgilisinin kullandığı cipin altında can verdi
14 Ekim 2021 Perşembe 13:52

Olay, Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Evli, 1 çocuk babası Murat Avcı, sevgilisi Dilek K.'nin, kullandığı 35 MRT 34 plakalı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi. İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşçu, haraket etti. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek K., yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Dilek K., cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra durdu. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Dilek K., çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi, Murat Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Dilek K,'yi gözaltına aldı. 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen Dilek, polisteki ifadesinde kavga ettikleri belirtip, alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi.

Avcı'nın cesedi, itfaiye ekibi tarafından cipin altında çıkartılıp, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Dilek K., polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #denizli kaza #sevgilisini ezdi
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