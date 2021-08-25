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Seydikemer'de 20 hektar alan yandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 17 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü

Seydikemer'de 20 hektar alan yandı
25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:59

Karaköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili bölgede, dün saat 16.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen 10 helikopter, 2 uçakla havadan; 2 dozer, 34 arazöz, 4 itfaiye aracı, orman işleri ve itfaiye erleri ile karadan yangına müdahale edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına mahalleli de su tankerleri, kürek ve tırmıklarıyla destek oldu.

Havanın kararmasıyla sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Orman Genel Müdürlüğü'nce Twitter hesabından yapılan paylaşımda Seydikemer'deki yangının 17 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu. Yangında, yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #seydikemer #yangın #muğla yangın
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