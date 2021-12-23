ÜNLÜ ŞARKICI HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ ŞARKICI HAYATINI KAYBETTİ
0
'ANNE' DİYEN HEMŞİREYİ DÖVDÜ
'ANNE' DİYEN HEMŞİREYİ DÖVDÜ
0
SICAK SU ŞELALESİ DONDU
SICAK SU ŞELALESİ DONDU
0
YENİ BİR ÇİÇEK TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
YENİ BİR ÇİÇEK TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
0

Sıcak su şelalesi buz tuttu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düşmesi ile 800 metre derinlikten çıkan termal suyun aktığı yapay şelale dondu

Sıcak su şelalesi buz tuttu
23 Aralık 2021 Perşembe 12:39

Sandıklı'da yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye düştüğü ilçede kaplıcaların bulunduğu bölgedeki yapay şelale dondu. 'Şifa Şelalesi' olarak anılan ve 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp, 60-62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su, kayaların üzerinden akarken dondu. Sıcak sudan çıkan buhar ile şelaledeki kayalıkta oluşan buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sıcak su #şelale #şelale dondu #afyon #soğuk hava
Önceki Haber
Devrim Şehidi Kubilay ve arkadaşları anıldı
Sonraki Haber
Kendisine benzeyen kişiyi öldürdü, arabasını sattı!
Yeni bir çiçek türü keşfedildi
Yeni bir çiçek türü keşfedildi
0
İnternetten aldığı içki sonu oldu!
İnternetten aldığı içki sonu oldu!
0
Kız arkadaşını öldürdü, intihar etti!
Kız arkadaşını öldürdü, intihar etti!
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi 36 kişi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 36 kişi alacak
0
Evinin çatısını tamir ederken düşen kişi öldü!
Evinin çatısını tamir ederken düşen kişi öldü!
0
Doktora kafa atmıştı, ifadesi ortaya çıktı!
Doktora kafa atmıştı, ifadesi ortaya çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.