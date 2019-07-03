Sıcaktan bunalanlar yaylaya akın ediyor

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, yaz mevsimi ile birlikte yaşanan aşırı sıcaklarda vatandaşların imdadına koşuyor. Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlayan Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, muhteşem manzarası ve eşsiz doğası ile herkesi kendine hayran bırakıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında hizmete aldığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, yılın 4 mevsimi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Denizli turizminin önemli bir noktası haline gelen tesis özellikle aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde gerek şehir içinden gerekse şehir dışından gelen misafirlerini ağırlıyor. Denizli merkezde aşırı sıcaktan bunalanlar teleferik ile Bağbaşı Yaylası'na akın ederek 1400 metre rakımda serinlemenin keyfini yaşıyor. Bağbaşı Yaylası'na çıkan vatandaşlar gönüllerince zaman geçirmenin yanı sıra burada kendileri için hazırlanan bungalov evlerde ve çadırlarda konaklama imkanı buluyor. Yayla havası alarak doğa ile iç içe olan vatandaşlar sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkarıyor. Yayla turizminin merkezlerinden biri olan tesis, özellikle şehir dışından gelen misafirlerin tercihi olması ile dikkat çekiyor.

Alternatif turizmde yeni bir soluk

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hizmete alındığı günden beri milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın yayla turizminin merkezilerinden biri olduğunu söyledi. Yazın sıcaktan bulanların kışın ise kar görmek isteyenlerin tercihi haline gelen yaylanın kente kazandırdıkları en büyük projelerden bir tanesi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Tesisimiz alternatif turizm anlamında şehrimize yeni bir soluk getirdi. Teleferik ve Bağbaşı Yaylamız 4 mevsim cazibe merkezi haline geldi. Ben tüm vatandaşlarımızı mutlaka tesisimizi görmeye, bu sıcak yaz günlerinde serin yayla havası almaya davet ediyorum."

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’na gelen misafirler tesisin çok güzel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Feyza Çakar: Denizli’nin bunaltıcı sıcağından kurtulmak isteyenler burada temiz hava ve güzel bir ortam var. Tesisler gayet güzel, ikram ve hizmetler de güzel. Teleferik ile ulaşım zaten harika. Yürüyüş yapmak isteyenler için de gayet güzel. Yürüyüş yolunda dağdan buz gibi su geliyor. Çok güzel.

Şükran Argın: Bodrum’dan geldim. Burayı çok beğendim, havası çok temiz. Bodrumluları da buraya bekliyorum. Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu tesisi çok beğendim, çok temiz buldum. Yeme- içme alanları, piknik alanları, teleferik hepsi çok güzel. Herkesi buraya davet ediyorum.

Sebile Yılmaz: Sivas'tan geliyorum. İlk defa Denizli’deyim. Teleferik güzel, 1400 metre yukarıya çıktık. Tesisler çok güzel temiz. Ben çok beğendim. Teleferik’e daha önce İzmir’de binmiştim, buradaki İzmir’dekine göre daha güzel.

Filiz Yerligil: Ben Adana’dan geliyorum. Yaylayı duyduk teleferiğe çıkalım dedik. Geldiğimize de çok memnunum, çok serin çok güzel. Havası süper. Daha önce İstanbul’da teleferiğe bindim ama buradaki daha değişik, hem mesafe uzun hem daha yüksek. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Denizlili olsam herhalde her gün buraya gelirim.

Belgin Kırkoç: Adana'dan geliyorum. Denizli, Adana'ya göre çok sakin ama Adana'dan sıcak. Sanırım insanların sıcaklığından olabilir. Teleferik inanılmaz harika. Teleferikten sonra yayla sürpriz oldu bizim için. Yayla da çok güzel. Denizli Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum, harika çalışıyor. Adana'dan sonra yaşayabileceğim yer diyebilirim.