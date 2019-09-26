Sigaradan ceza yazılınca ikinciyi yaktı

Muğla'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D, 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "kayıtta mısın? çekin beni" dedi.

Sigaradan ceza yazılınca ikinciyi yaktı
26 Eylül 2019 Perşembe 10:53

'Dumansız Araçlar Uygulaması' kapsamında, menteşe ilçe jandarma komutanlığı ekipleri de karayolunda denetim yaptı. 10 personel ile yapılan ve 3 saat süren denetimde 200 araç durduruldu. 20 sürücüye aracında sigara içtiği gerekçesiyle 153'er lira para cezası kesildi.Direksiyon başında sigara içerken durdurulan kamyonet sürücüsü D.D. ise ceza kesileceğini öğreninince araçtan indi. Kısa süre sonra da geri binip, yeni bir sigara yaktı. D.D, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "kayıtta mısın? çekin beni" dedi. Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti.

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