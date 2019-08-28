Sigarayla 1 orman ve mahalle yanacaktı

Ayvalık Devlet Hastanesi önü ve Hamdibey Mahallesi üst bölgelerinde bulunan ormanlık alanda, bugün saat 18.45 sıralarında yol kenarından atılan bir izmarit nedeniyle yangın çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangın, kent merkezinden de göründü.

Sigarayla 1 orman ve mahalle yanacaktı
28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in ve vatandaşların da katıldığı yangın söndürme çalışmalarında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ile Edremit Orman İşletmesi Ayvalık Şefliği ekiplerine, Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri destek verdi.
Soğutma çalışmalarında sona gelinirken görüşlerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: ‘’Çok büyük bir felaketi atlattık. Kısa sürede müdahale eden ekiplere teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun’’ dedi

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