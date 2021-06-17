Silah kaçakçılarına baskında çatışma çıktı: 1 şehit, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılan 3 şüphelinin kaldığı villaya polisin düzenlediği baskında çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan polis memurlarından Ercan Yangöz (26) şehit olurken, Abdülkadir Doğan ise tedaviye alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Giritli Sokak üzerinde meydana geldi. Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 4 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldığı villaya baskın düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, 4 şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan, Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Ercan Yangöz şehit oldu. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgeye gelerek bilgi aldı.



GÖZALTI SAYISI 4 OLDU

Olayla ilgili Muğla Valiligi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.30 sularında ilimiz Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde il dışından gelmiş olan ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği ekiplerince takip edilen şüphelilerin araçlarının durdurulduğu sırada ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memurumuz yaralanmıştır. 112 Acil sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği'nde görevli polis memuru Ercan Yangöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, olayda yaralanan diğer polis memurumuzun tedavisi devam etmektedir. Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan 4 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı polisimize de acil şifalar diliyoruz."

KAÇMAYA ÇALIŞAN 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, operasyon sırasında çatışmanın ardından 1 şüpheli kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.