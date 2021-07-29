Şimdi de Marmaris yanıyor!

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor. Bir yangın da Marmaris'te çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve otellere yaklaşık 100 metre yaklaşan alevlere ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" denildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 1 uçak, 4 helikopter ve 23 arazöz ve iş makinesi takviyesi yapıldı. Siyah dumanlar, ilçeyi kaplarken, yangının 40 metre kadar yaklaştığı bazı ev ve otellerdekiler, binaları ve çevresini hortumlarla ıslatarak alevlerden korumaya çalıştı. Alevler Hisarönü Mahallesi yönündeki Asparan mevkisine doğru ilerlerken, rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Helikopterlerin bu nedenle müdahale etmekte güçlük çektiği belirtildi.

2 OTEL, 4 VİLLA BOŞALTILDI

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.

Bu arada, dumandan etkilenen 6 kişiye, olay yerinde ambulanslarda ayakta müdahale edildi.