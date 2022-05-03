Sitenin kapattığı sahili, belediye açtı

Muğla'da, sahili demir korkuluklarla kapattığı belirlenen site yönetimi hakkında Belediye ekipleri tarafından Kabahatlar Kanunu'na göre cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Demir korkuluklar söküldü, sahil eski haline getirildi.

Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu'ndaki bir sitenin yönetimi, sahili demir korkuluklarla çevirip kapı yaptırdı. Ardından kapıya asma kilit takıp dışarıdan gelenlerin sahile girişini engelledi. Çevredekiler, sahili kapatan site yönetimine tepki gösterdi. Site yönetimi ise demir korkulukları güvenlik gerekçesiyle çektiğini ileri sürdü.

Gelen ihbarla harekete geçen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün sahile gelip inceleme yaptı. Ekiplerin, demir korkuluk ve kapının kaldırılmasını istemesi üzerine, demir doğrama ustası çağrıldı. Demir korkuluklar kesilip kaldırılarak, sahil tekrar eski haline getirildi. Ekipler, site yönetimi hakkında, Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yapmak üzere tutanak tuttu.