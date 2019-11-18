Sivil şehit Güneş'in adı vergi dairesine verildi

Suriye'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan, gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş'in ismi, memleketi Manisa'da Alaybey Vergi Dairesi'ne verildi.

Sivil şehit Güneş'in adı vergi dairesine verildi
18 Kasım 2019 Pazartesi 14:19

Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, 10 Ekim'de Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet etmesiyle gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş (31) şehit oldu. Sivil şehit Güneş, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi. Cihan Güneş'in adı, Yunusemre ilçesindeki Alaybey Vergi Dairesi'ne verildi. İsim değişikliğinin Güneş ailesinin görüşü, Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın talebi ve Gelir Dairesi Başkanlığı'nın onayıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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