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Sobadan çıkan yangında anne yaralı, kızı öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde zihinsel engelli Meşküre Günay (52) annesiyle yaşadığı evde uyuduğu sırada sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Anne Hayriye Günay (83) ise komşular tarafından yaralı kurtarıldı

Sobadan çıkan yangında anne yaralı, kızı öldü
10 Mart 2021 Çarşamba 13:06

Efeler ilçesine bağlı kırsal Balıkköy Mahallesi'ndeki müstakil evde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangına zihinsel engelli Meşküre Günay ile annesi Hayriye Günay, uykuda yakalandı. Evden yükselen alevleri gören komşular, hemen itfaiyeyi arayıp, anne-kızın yardımına koştu. Anne Günay, ağır yaralı olarak evden çıkarılarak,  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaşlı kadın tedaviye alınırken, yangın, gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye erleri içeri girdiklerinde Meşküre Günay'ı yatağında hayatını kaybetmiş olarak buldu.

Günay'ın cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırılırken; anne Hayriye Günay’ın da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #efeler #yangın #ölüm
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