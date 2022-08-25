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Sokak düğününde kavga çıktı: 11 kişi yaralı

Sokak düğününde kavga çıktı: 11 kişi yaralı
25 Ağustos 2022 Perşembe 09:32

Manisa Kula'da yapılan bir sokak düğününde kavga çıktı. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili de 10 kişi gözaltına alındı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde meydana geldi. Seyitali Mahallesi’nde gerçekleştirilen sokak düğününde davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar F.G. (42), Ü.B. (14), E.B. (36), R.U. (18), M.E.G. (42), A.B. (38), T.Y. (19), F.B. (23), B.B. (18), C.E. (27) ve E.B. (37), ambulanslar ve vatandaşların kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan R.U. ve T.Y. ile durumları ağır olan M.E.G. ve A.B. çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada kavgaya karıştıkları belirlenen 10 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu arada taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleri mahalle ve hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kula #düğün #kavga
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