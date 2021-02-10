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Sokak ortasında kızını bıçakladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.’yu (16) boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı

Sokak ortasında kızını bıçakladı
10 Şubat 2021 Çarşamba 16:45

Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı.

Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #bıçaklama #kızını bıçakladı
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