BU GÖL PEMBE
BU GÖL PEMBE
0
HEMEN ÇÖPE ATIN!
HEMEN ÇÖPE ATIN!
0
O DAVADA YENİ GELİŞME
O DAVADA YENİ GELİŞME
0
ACI BİBER ÖMRÜ UZATIYOR
ACI BİBER ÖMRÜ UZATIYOR
0

Sokak ortasında vurularak öldürüldü

Manisa'da sokak ortasında tartışma ölümle bitti. Silahla vurulan Semih Saygı hayatını kaybetti

Sokak ortasında vurularak öldürüldü
Özlem Çimen
Özlem Çimen
23 Ocak 2021 Cumartesi 08:21

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Semih Saygı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi silahını çıkartarak Saygı'ya ateş etti. Saygı yaralı bir şekilde yere düşerken, kimliği belirsiz kişi de olay yerinden kaçtı.

Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Saygı'yı Manisa Celal Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen Saygı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #manisa ölüm #cinayet #silahlı kavga
Önceki Haber
GSS ve Bağkur borcu olanlara iyi haber
Sonraki Haber
Sokak ortasında vurularak öldürüldü
'Ege hamsisi'ne büyük ilgi
'Ege hamsisi'ne büyük ilgi
0
7 yıl sonra Somalı işçiler tazminatlarını aldı
7 yıl sonra Somalı işçiler tazminatlarını aldı
0
Evinin kapısının önünde öldürüldü
Evinin kapısının önünde öldürüldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.