Sokak ortasında vurularak öldürüldü

Manisa'da sokak ortasında tartışma ölümle bitti. Silahla vurulan Semih Saygı hayatını kaybetti

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Semih Saygı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi silahını çıkartarak Saygı'ya ateş etti. Saygı yaralı bir şekilde yere düşerken, kimliği belirsiz kişi de olay yerinden kaçtı.

Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Saygı'yı Manisa Celal Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen Saygı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.