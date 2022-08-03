Sokakta kavga eden Suriyelilerden 6'sı sınır dışı edildi!

Muğla Fethiye'de Suriye uyruklu oldukları öğrenilen kişiler cep telefonu alışverişi nedeniyle kavga etti. Kavgaya karışanlara tespit eden polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 6'sının sınır dışı edildiği öğrenildi

Olay, 31 Temmuz'da öğle saatlerinde Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu kişiler, cep telefonu alışverişi nedeniyle sokakta tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık dağılırken, polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Öte yandan, kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, 'Kamu düzenini tehdit' suçundan Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. 6 kişi, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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