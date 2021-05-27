Söke Belediyesi 10 taşınmazını kiraya veriyor

Söke Belediyesi, kendilerine ait arsa, iş yeri ve depoyu ihale ile kiraya vereceğini duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre kira ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 09.06.2021 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır." denildi. İlanın detaylarına BURADAN ulaşabilirsiniz