Söke'de, 43 mülteciye müdahale

Aydın Söke'de, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüste, Suriye uyruklu 43 mülteci ile 1 organizatör yakalandı.

Söke Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim yönüne giden otobüsün sürücüsünü, bu sabah, Atatürk Mahallesi Söke- Milas yolunda, şüphe üzerinde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde; 19'u erkek, 10'u kadın ve 14'ü çocuk toplam 43 Suriyeli mülteci ile şoförlük yapan organizatör yakalandı. 44 kişi, jandarma karakoluna götürüldü. Otobüste yapılan aramada, 10 can yeleği ve çeşitli materyaller bulundu. Kaçak göçmenlerin, İzmir'den Didim ilçesine, buradan da Yunanistan'a kaçmayı hedefledikleri öğrenildi. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltındaki organizatörün ise işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.