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Söke'de soba gazından zehirlenen çift öldü!

Söke'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 74 yaşındaki Yılmaz Bayraktar ve eşi 69 yaşındaki Zeynep Bayraktar hayatını kaybetti

Söke'de soba gazından zehirlenen çift öldü!
20 Aralık 2021 Pazartesi 12:06

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Bolu Sokak'ta tek katlı evde meydana geldi. Yılmaz Bayraktar ve Zeynep Bayraktar çifti, soba yanan odada uyudu. Bir süre sonra diğer odalara yayılan dumanı fark eden yakınları çifti uyandırmaya çalıştı ancak tepki alamayınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayraktar çiftinin sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #söke #ölüm #soba gazı ölüm
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