Söke Ovası'nda Karadeniz şenliği

Aydın'ın Söke ilçesinde 17. Karadeniz Yayla Şenliği düzenlendi.

Söke Ovası'nda Karadeniz şenliği
10 Haziran 2019 Pazartesi 14:05

Söke Karadenizliler Derneği ile Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği organizasyonuyla Ovacık Yaylası'nda düzenlenen şenliğe, Türkiye'nin farklı illerinden Karadenizli vatandaşlar yoğun katılım sağladı.
Karadeniz şarkılarının söylendiği etkinlikte yöresel kıyafet giyen vatandaşlar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Karadenizli vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Söke Karadenizliler Derneği Başkanı Salih Çelik ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, şenlikte iyi vakit geçirmelerini temenni etti.

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