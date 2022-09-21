Soma Belediyesi'ne ait 10 taşınmaz kiraya verilecek

Mülkiyeti Soma Belediyesi'ne ait olan 10 taşınmazın ihale ile kiraya verileceği açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, ilanda bilgileri belirtilen 10(on) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

İhale 10 Ekim 2022 Pazartesi günü ilanda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.



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