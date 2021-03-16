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Soma'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Manisa Soma'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

Soma'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
16 Mart 2021 Salı 09:00

Manisa'nın Soma ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.54'te Kınık-Soma karayolunun 16'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kınık'tan Soma yönüne giden maden işçisi Emrah İçke (35) yönetimindeki 35 BP 045 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. İçke'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ediz yönetimindeki 35 AKG 484 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrah İçke ile araçta bulunan arkadaşları Tayfun İndirik (34) ve İlhan Merdim (42) olay yerinde yaşamını yitirdi, Uğur Kurşuncu (21) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kurşuncu da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü Mustafa Ediz (51), kazayı yara almadan atlattı. Kaza anının ise yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #soma kaza #trafik kazası
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