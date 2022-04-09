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Soma'da işçi servisi devrildi: 7 kişi yaralandı

Manisa’nın Soma ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsünün devrildiği kazada 7 kişi hafif yaralandı

Soma'da işçi servisi devrildi: 7 kişi yaralandı
09 Nisan 2022 Cumartesi 08:47

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yağcılı Mahallesi suçıktı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, santral işçilerini taşıyan M.A.S.'nın (54) kullandığı 45 J 5586 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Yağcılı Mahallesi suçıktı mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yan yattı. Midibüste bulunan işçiler kendi imkanları ile arka kapıyı açarak dışarıya çıktı.  Kazada, sürücüyle araçta bulunan Ş.Y.(33), A.C. (29), H.K.(29), A.S.(29), V.G. (29) ve A.K.(30) hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Yaralılar ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #soma #kaza #işçi servisi
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