Soma'da Kobe Bryant anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'te meydana gelen faciada şehit olan 301 madencinin aileleri, helikopter kazasında hayatını kaybeden Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Kobe Bryant'ı anma etkinliği düzenledi.

Soma'da Kobe Bryant anıldı
29 Ocak 2020 Çarşamba 11:01

Cengiz Topel Meydanı'nda toplanan bir grup şehit ailesi, ellerinde basket topları ve "Her zaman hatırlanacaksın, Huzur içinde uyu" pankartıyla Bryant'a dua etti. Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, burada yaptığı konuşmada, "Soma'da yaşanan maden faciasında Somalı'ları unutmayarak yaptığı paylaşımla acımızı paylaşan Bryant'a bizler de vefa örneği göstermek adına madenci ailelerimizle bir araya geldik." dedi. Belediye Başkanı Ali Tulup da Bryant'ın, "İyi niyetlerim ve dualarım, Soma'daki maden felaketinden zarar görenlerle" paylaşımına atıfta bulunarak, "Bizlerin acısını paylaşıp desteğini hissettiren, büyük spor adamı Kobe Bryant'ın trajik ölüm haberi karşısında bizler de acımızı, üzüntümüzü paylaşıyoruz." diye konuştu. Maden şehitlerinin eşleri ve çocukları da etkinlikte duygusal anlar yaşadı. Programa, Maden İş Sendikası Soma Şubesi yönetimi de katıldı.

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