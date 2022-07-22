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Soma'da otomobil devrildi: 3'ü ağır 5 kişi yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, aynı aileden 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı

Soma'da otomobil devrildi: 3'ü ağır 5 kişi yaralı
22 Temmuz 2022 Cuma 15:32

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma ilçesi Sevişler Mahallesi yakınlarında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. E.K.'nin (45) kullandığı 34 CTD 630 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden oldukları öğrenilen otomobilin sürücüsü E.K. ile yanındaki Y.K. (19), M.K. (21), M.K.(16) ve G.K. (41) yaralandı. Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.K., M.K. ve Y.K.'nin durumlarının ağır olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #soma #kaza #trafik kazası #ölüm
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