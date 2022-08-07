Soma'daki yangın 12 saat sonra kontrol altında!

Manisa Soma'da bulunan ormanlık alanda dün başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın 12 saatin sonunda kontrol altına alınabildi.

Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı. İhbar üzerine yangına ilk müdahaleyi Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve 4 yangın söndürme helikopteri ile havadan yangına müdahahale etti. Bölgede havanın kararmasıyla, mücadeleye 2 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Yangın, 12 saatlik çalışmanın ardından sabah 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanın ölçüm çalışmaları devam ediyor.