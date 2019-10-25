Soma kömürünün adı kullanılıyor

Soma Kömür Üreticileri ve Satıcıları Derneği Başkanı Nadirhan Hızlı, kışın yaklaşmasıyla kömür satışlarının arttığını ancak son dönemde piyasada 'Soma kömürü' adı altında kalitesiz ve düşük kalorili kömürlerin satıldığını öne sürerek tüketicileri uyardı.

Soma kömürünün adı kullanılıyor
25 Ekim 2019 Cuma 11:13

Hızlı, vatandaşlardan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü'ne (ELİ) ait kömür torbalarına benzeyen ve üzerinde 'Soma Kömürü' yazan kömürlerin satıldığıyla ilgili şikayet aldıklarını belirtti.

Önlem alınmalı

Tespit ettikleri bazı kömür torbalarının içinde kükürt oranı yüksek, kalorisi ve kalitesi düşük ya da ithal kömürlerle karşılaştıklarını ifade eden Hızlı, "TKİ ve ELİ, Soma Kömürü markasına sahip çıkmalı, bunun için önlemler alınmalı. Bütün markalar kendi ürünlerinin sahtesinin yapılmasına izin vermiyorsa, Soma kömürünün de adının lekelenmesine, vatandaşın mağdur olmasına izin verilmesin. Aldığı kömürden şüphelenen tüketiciler bulundukları illerde ilçelerde zabıta ekiplerine başvursunlar" dedi.


Kaynak: AA
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