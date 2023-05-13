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Soma maden faciasının 9'uncu yıl dönümünde mezarlık ziyareti

Manisa'nın 'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasının 9'uncu yıl dönümünde aileler, Soma Maden Şehitliği ve Anıtı'nı ziyaret etti. Aileler, yakınlarının mezarlarına karanfil bırakıp, dua ederek gözyaşı döktü

Soma maden faciasının 9'uncu yıl dönümünde mezarlık ziyareti
13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:41

Soma'da 13 Mayıs 2014'teki maden faciasında, 301 madenci yaşamını yitirdi. Facianın 9'uncu yıl dönümü nedeniyle, madencilerin aileleri ve yakınları, sabahın erken saatlerinde Soma Maden Şehitliği ve Anıtı'na gitti. Yakınlarının mezarlarını sulayarak çiçek bırakan, dualar eden aileler, gözyaşlarına hakim olamadı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, beraberindeki heyet ile şehitliği ziyaret ederek karanfil bırakıp, dua etti. 53 günlükken babası Ramazan Doğan'ı kaybeden Ebrar Doğan (10) da ailesiyle birlikte şehitliğe geldi. Ebrar, annesi Şahinaz Doğan (40) ile babasının mezarına karanfil bıraktı. Ramazan Doğan'dan geriye, kızı Ebrar kucağındayken çekilen bir fotoğraf kaldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #13 mayıs #soma #manisa
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