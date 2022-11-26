FATİH TERİM'İ YIKAN HABER!
FATİH TERİM'İ YIKAN HABER!
0
METRODA TUVALET SKANDALI!
METRODA TUVALET SKANDALI!
0
SERGEN DEVECİ'DEN GÜZEL HABER
SERGEN DEVECİ'DEN GÜZEL HABER
0
ZEYNEP BASTIK KATAR'DA
ZEYNEP BASTIK KATAR'DA
0

Soma maden ocağında acı kaza! Daha 19 yaşındaydı...

Soma maden ocağında acı kaza! Daha 19 yaşındaydı...
26 Kasım 2022 Cumartesi 08:43

Manisa Soma'da 19 yaşındaki bir işçi, üzerine kömür boşaltılması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Samet Can Çakır, kurtarılamayarak hayatını kaybetti


Olay, geçen perşembe günü Soma'da faaliyet gösteren özel bir madende meydana geldi. Samet Can Çakır, temizlik amacıyla kömür silosunun içine girdi. Çakır temizlik yaptığı sırada, kepçeyle siloya kömür boşaltıldı. Kömür yığınları altında kalarak ağır yaralanan Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır, doktorların çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #soma #maden #ölüm
Önceki Haber
Konya'daki kan donduran görüntülerle ilgili yeni gelişme! İfadeler ortaya çıktı!
Sonraki Haber
İzmir'de kadınlar şiddete karşı yürüyüş yaptı
Manisa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu
Manisa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu
0
Manisa'da tuğla yüklü kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Manisa'da tuğla yüklü kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
0
Denizli'de kadın cinayeti! Eşini öldürdü, bileklerini keserek intihara kalkıştı!
Denizli'de kadın cinayeti! Eşini öldürdü, bileklerini keserek intihara kalkıştı!
0
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
0
Bodrum Belediye Başkanı isyan etti! İnsanlar çıldırmış gibi kaçak eklentiler yapıyor!
Bodrum Belediye Başkanı isyan etti! İnsanlar çıldırmış gibi kaçak eklentiler yapıyor!
0
Manisa'da silahlı saldırı! Yeğen öldü, amca ağır yaralı!
Manisa'da silahlı saldırı! Yeğen öldü, amca ağır yaralı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.