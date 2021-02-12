SEVGİLİNİZE ŞİFRENİZİ VERMEDEN ÖNCE...
SEVGİLİNİZE ŞİFRENİZİ VERMEDEN ÖNCE...
0
KILIÇDAROĞLU AŞI OLDU
KILIÇDAROĞLU AŞI OLDU
0
SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL GEVREK
SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL GEVREK
0
EN ZEHİRLİ İKİNCİ HAYVAN
EN ZEHİRLİ İKİNCİ HAYVAN
0

Soma yeniden yeşilleniyor

Manisa'nın Soma ilçesinde kullanım süresi dolan maden sahaları, Orman Genel Müdürlüğü'nce fidan dikilip, tohum serpilerek yeniden yeşertiliyor. Soma'da 1000 hektar alana 2 milyondan fazla fidan dikimi tamamlanırken, 1000 hektar alan da rehabilite edilerek, 1 milyon fidan dikimi için hazır hale getirildi. Soma Orman İşletme Şefi İsmail Eren, "Doğayı eski haline geri getiriyoruz" diye konuştu

Soma yeniden yeşilleniyor
12 Şubat 2021 Cuma 11:48

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) Manisa'nın Soma ilçesinde madencilik faaliyetleri neticesinde zengin yeraltı kaynaklarının işletilip, ekonomiye kazandırılmasının ardından bozulan ormanlık alanlarda arazi ıslah çalışması yapılarak, yeniden biyolojik çeşitliliği kazandırmak amacıyla çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Soma Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde madencilik çalışması biten sahalar dikime hazır hale getirildi. Elmalı, Sarıkaya, Domuzalanı, Adil ve Kısrakdere sınırlarını kapsayan 1000 hektarlık alan üzerine 2 milyonun üzerinde, kızılçam, karaçam, fıstıkçamı ve selvi fidanı dikildi. Ayrıca Soma Orman İşletme şefliği tarafından 1000 hektarlık alan da maden rehabilitasyon çalışması yapılarak, 1 milyon fidan dikimi için hazır hale getirildi.

Soma Orman İşletme Şefi İsmail Eren, yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili bilgi vererek, çalışmaların 2007 yılında başladığını söyledi. Eren, "Şu anda Elmalı Mevkisi'nde bulunuyoruz. Etrafımızda Sarıkaya, Domuzalanı, Adil ve Kısrakdere yer almakta. Bu alanda madencilik faaliyetleri bittiği için, sahayı tekrar fidanla buluşturup, eski haline geri getirdik. Çalışmalara 2007 yılında başladık. Hazırladığımız 1000 hektarlık arazi üzerine 2 milyondan fazla kızılçam, karaçam, fıstıkçamı ve servi fidanı diktik. Genelde ise toprağın türüne uygun olan kızılçam fidanları diktik. 1000 hektarın üzerinde alanda daha rehabilite çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanda ise 1 milyonun üzerinde fidanı toprakla buluşturacağız. Madenciliğin bittiği alanları rehabilite ederek, doğaya tekrardan kazandırıyoruz. Doğayı eski haline geri getiriyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #soma #orman
Önceki Haber
Başkan Soyer, hortumda zarar gören yerleri inceledi
Sonraki Haber
'Oturulabilir' raporundan sonra İzmir'deki depremzedelere verilen yardımı geri istediler
'Balık pulu' hastası Zahide, tedavi olmak istiyor
'Balık pulu' hastası Zahide, tedavi olmak istiyor
0
Barış'tan 12 gündür haber alınamıyor
Barış'tan 12 gündür haber alınamıyor
0
Sokak ortasında kızını bıçakladı
Sokak ortasında kızını bıçakladı
0
Tartıştığı kuzenini öldürdü
Tartıştığı kuzenini öldürdü
0
Domuzlara çarpan araç şarampole devrildi: 3 ölü
Domuzlara çarpan araç şarampole devrildi: 3 ölü
0
TIR, trafik ışıklarında kaza yaptı
TIR, trafik ışıklarında kaza yaptı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.