Sosyal medya bu yazıyı konuşuyor: Dünkü poğaça 2 lira!

Üst üste gelen zamlar sonrası vatandaşın durumunu en iyi anlatan fotoğraflardan biri de Çanakkale'de çekildi. Bir simitçinin camekanında yazan 'Dünkü poğaçalar 2 TL' yazısı sosyal medyada gündem oldu

Çanakkale'de yer alan bir simitçinin camekanındaki fiyat etiketi ekonominin durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Camekanda poğaça fiyatı 4 lirayken, 'dünkü poğaça' satışı da yapıldığı ve 2 lira olduğu görüldü. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Öte yandan daha önce de hayat pahalılığı sonucunda işletmelerin içi boş baklava ve boş tost, boş gözleme satışı yapıldığı görülmüştü.

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