KAÇIRILAN GENÇ KIZ BU SAYEDE KURTARILDI
KAÇIRILAN GENÇ KIZ BU SAYEDE KURTARILDI
0
İNANILMAZ YENİLİK!
İNANILMAZ YENİLİK!
0
ABD O YASAĞI KALDIRDI
ABD O YASAĞI KALDIRDI
0
BİTTER ÇİKOLATANIN 10 FAYDASI
BİTTER ÇİKOLATANIN 10 FAYDASI
0

Spil Dağı Mili Parkı'nda kaybolan 4 genç bulundu

Manisa'da yürüyüşe çıktıkları Spil Dağı Milli Parkı'ndan dönüşte, havanının kararmasıyla yolu kaybeden Ahser Çelik (17), Eray Eksik (18), Mert Tekeş (17) ve Cengizhan Tekeş'i (19) jandarma buldu

Spil Dağı Mili Parkı'nda kaybolan 4 genç bulundu
08 Kasım 2021 Pazartesi 14:31

Şehzadeler ilçesinde dün öğle saatlerinde Spil Dağı Milli Parkı'na giden Ahser Çelik, Eray Eksik, Mert Tekeş ve Cengizhan Tekeş, havanın kararmasıyla dönüş yolunu kaybetti. Arkadaşlarıyla temasa geçen 4 genç, saat 19.30 sıralarında Güvercin Uçurumu mevkisinde olduklarını belirtip, yardım istedi. Durum, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.

Manisa AFAD ekibiyle bölgeye giden jandarma, yapılan çalışmayla gruba ulaştı. 6 jandarma personelinin 4 saatlik çalışması sonucu bulunan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #spil dağı #manisa #kayıp gençler
Önceki Haber
Denizli'de tren traktöre çarptı
Sonraki Haber
Büyükşehir’den ilçe belediyelerine çöp kamyonu desteği
Manisa'da 62 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Manisa'da 62 öğrenci hastaneye kaldırıldı
0
Denizli'de tren traktöre çarptı
Denizli'de tren traktöre çarptı
0
Avukatın cezaevinde sır ölümü!
Avukatın cezaevinde sır ölümü!
0
Denizli'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Denizli'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
0
Miras yüzünden ağabeyini öldürdü!
Miras yüzünden ağabeyini öldürdü!
0
İçinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon yaptı
İçinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon yaptı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.