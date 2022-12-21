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'Stres atmaca' diye paylaşım yaptı, 1 saat sonra kazada öldü!

'Stres atmaca' diye paylaşım yaptı, 1 saat sonra kazada öldü!
21 Aralık 2022 Çarşamba 13:09

Muğla Bodrum'da motosikleti ile kaza yapan 25 yaşındaki Abdullah Bayar hayatını kaybetti. Bayar'ın kazadan bir saat kadar önce motosiklet fotoğrafı paylaşarak 'stres atmaca' notu düştüğü görüldü

​Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bodrum- Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Motosikletli bir grup arkadaşıyla birlikte Bodrum yönüne giden Abdullah Bayar’ın kontrolünü yitirdiği 48 BA 016 plakalı motosiklet devrildi. Bayar bariyerlere çarparken, motosiklet ise yaklaşık 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Abdullah Bayar, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Abdullah Bayar'ın kazadan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arkadaşlarınınkinin de yer aldığı motosikletlerin görüntülerini 'stres atmaca' notuyla paylaştığı görüldü.

Bir süre önce yaptığı bir diğer paylaşımda ise Bayar'ın motosikletin önünü kaldırarak, tehlikeli şekilde ilerlediği anlar yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #kaza #ölüm
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