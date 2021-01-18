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Su borusu patladı, asfalt çöktü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ana su hattı borusunun patlaması sonucu asfalt yolda çökme meydana geldi

Su borusu patladı, asfalt çöktü
18 Ocak 2021 Pazartesi 14:03

Manisa 75. Yıl Mahallesi Bahri Sarıtepe Caddesi'nde, ana içme suyu hattı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Bunun üzerine asfalt yolun çöktüğü olayda, caddede park halinde bulunan 45 J 0808 plakalı minibüs, söz konusu çukura girdi.

Haber verilmesi ile olay yerine gelen belediye ekiplerinin çalışması sonucu minibüs, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ana su hattının patlaması nedeniyle, Güzelyurt Mahallesi'nin tamamı ile 75 Yıl Mahallesi'nin bir bölümünde su kesintisi yaşanırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri patlayan su hattının tamiri için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #su borusu patladı #asfalt çöktü
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