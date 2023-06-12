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Süpermarkette sevdiği müziği duyan kadın dayanamayıp dans etti

Denziliİ'nin Merkezefendi ilçesinde, girdiği süpermarkette sevdiği müzik çalan bir kadın, dans etmeye başladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Süpermarkette sevdiği müziği duyan kadın dayanamayıp dans etti
12 Haziran 2023 Pazartesi 14:50

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde, 10 Haziran'da alışveriş yapmak için bir süpermarkete giren kadın, içeride sevdiği müziğin çaldığını duyunca, önce çantasını ve ceketini kenara bıraktı ardından müzik eşliğinde dans figürleri yapmaya başladı. Yaklaşık 1 dakika boyunca dans eden kadını, market çalışanı da şaşkınlıkla izledi. Kadının dans ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaptığı dansın ardından market çalışanıyla bir süre sohbet eden kadının gençken bale yaptığını, markete girdiğinde çok sevdiği bir şarkının çaldığını duyup, dans etmeye başladığını söylediği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #market #dans #denizli #merkezefendi
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