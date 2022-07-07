Şüpheli araçtan 4 günlük buzağı çıktı!

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada spor çanta içerisinde 4 günlük buzağı bulundu. Buzağının çalıntı olduğu belirlendi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kuşlarbeleni Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Orman yangınları ve Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlıklarına karşı devriye görevi yapan jandarma ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, spor çanta içerisinde 4 günlük çalıntı buzağı bulundu. Buzağının Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Yasin Uyar'a ait olduğu tespit edildi. Buzağı tutanakla sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan U.K. ile N.Y.'nin da jandarma işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.