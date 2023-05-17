Tahralı saldırıda otomobilden atlayan annesinin kucağındaki Arda, hayati tehlikeyi atlattı

Muğla'da, Mustafa Daşdemir'in (41) tahralı saldırısında kucağındaki oğlu Arda (1) ile otomobilden atlayan Songül Daşdemir (37) taburcu edildi. Beyin kanaması geçiren bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Songül Daşdemir, ifadesinde, olaydan sonra otomobili durdurup yanına gelen eşinin, boğazına dayadığı tahrayla kendisini tekrar ölümle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Mustafa Daşdemir, tutuklandı

Olay, 15 Mayıs'ta saat 21.00 sıralarında, Köyceğiz ilçesinde meydana geldi. Songül Daşdemir ile eşi Mustafa Daşdemir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, iddiya göre Songül Daşdemir, Beyobası istikametinden Pınarköy Mahallesi'ne seyir halindeki Mustafa Daşdemir'in kullandığı otomobilden kucağındaki oğlu Arda ile atladı. Durumu gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlıkçıların ilk müdahaleyi yaptığı Songül Daşdemir ile Arda bebek, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



BİLİNCİ AÇIK



Songül Daşdemir, tedavisinin ardından taburcu olurken, durumu ağır olan Arda, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Arda'nın hayati tehlikeyi atlattığı, bilincinin açık olduğu bildirildi.

Jandarmadaki ifadesinde, çıkan tartışmada eşinin kendisine ağaç kesme ve budamada kullanılan tahrayla saldırdığını, kendini korumak için kucağındaki Arda ile otomobilden atlamak zorunda kaldığını söyleyen Songül Daşdemir, daha sonra otomobili durdurup yanlarına gelen Mustafa Daşdemir'in tahrayı boğazına dayayıp, kendisini tekrar ölümle tehdit ettiğini ifade ettiği öğrenildi.



Jandarmanın gözaltına aldığı Mustafa Daşdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Cebir ve tehdit' ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

