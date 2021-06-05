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Takla atan araçtan fırladı, başka aracın altında kaldı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde, takla atan otomobilden fırlayan ve karşı yönden gelen hafif ticari aracın altında kalan sürücü Ali Yalçıner (37), hayatını kaybetti

Takla atan araçtan fırladı, başka aracın altında kaldı!
05 Haziran 2021 Cumartesi 07:30

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolunun Salihli geçişindeki Ödemiş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Salihli istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Ali Yalçıner yönetimindeki 45 RN 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Takla atan otomobilden fırlayan sürücü Yalçıner'e, karşı yönden gelen H.K.S. (38) yönetimindeki 45 AFS 104 plakalı hafif tiraci araç çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçıner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Ali Yalçıner'in cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #manisa kaza #salihli kaza #trafik kazası #ölüm
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