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Tam kapanmada bir ilk! Bu ilde marketlere kısıtlama geldi!

Kütahya'da, tam kapanma sürecinde marketlerdeki ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek ürünlerinin satışına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kısıtlama getirildi. Bu ürünleri satan işletmelerin 17 Mayıs'a kadar kapalı olması nedeniyle marketlerdeki reyonlarında yoğunluk olabileceği değerlendirildi. Buna göre kısıtlama bitene kadar söz konusu reyonların önüne bant çekilecek

Tam kapanmada bir ilk! Bu ilde marketlere kısıtlama geldi!
30 Nisan 2021 Cuma 09:16

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde il genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.

İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararda ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, marketlerde bu ürünler için müşteri yoğunluğu olabileceği belirtildi. Bu doğrultuda, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar verildi.

Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kütahya #market kısıtlama #satılan ürünlere kısıtlama #tam kapanma
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